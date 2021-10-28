شركة النقل بالساحل تشكل لجنة تحقيق للبحث في حادثة تبادل العنف بين تلميذ وسائق حافلة

شركة النقل بالساحل، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق التي بادرت بتشكيلها للبحث في حادثة تبادل العنف التي جدّت أمس الأربعاء بين تلميذ وسائق حافلة خاصة بالنقل المدرسي تابعة للشركة بمنطقة النفيضة، توّلت مباشرة عملها منذ صباح اليوم، على أن تستكمل أعمالها في غضون 72 ساعة على أقصى تقدير.

وقد أكد الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل، عماد العياري، لدى استقباله اليوم الخميس بمقر الشركة عددا من أفراد عائلة التلميذ، أنّ الإدارة العامة للشركة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة حال إستكمال البحث، وذلك بعد الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها بصفة أولّية، والتي تمثلت في إيقاف السائق عن العمل بصفة وقتية إلى حين تحديد المسؤوليات.

وكانت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، أكدت في بلاغ سابق أنها تتابع بانشغال حادثة اعتداء سائق حافلة نقل مدرسي على تلميذ بالخط النفيضة-كندار، والتي جدت يوم أمس الأربعاء، حيث بادرت بالاتصال بإدارة شركة النقل بالساحل، التي فتحت بحثا تحقيقيا ضد السائق وكل من سيسفر عنه البحث.

وجددت مندوبية التربية تأكيدها على سلامة التلاميذ الجسدية والنفسية، مشددة على عدم المساس بحرمتهم الجسدية سواء داخل المؤسسة التربوية أو في محيطها أو في الطريق إليها.