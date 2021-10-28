الرابطة المحترفة الاولى: النجم الساحلي يحسم الكلاسيكو امام النادي الافريقي

حسم النجم الساحلي كلاسيكو المجموعة الثانية امام ضيفه النادي الافريقي بهدف دون رد في مباراة مؤجلة اقيمت يوم الخميس بملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة لحساب الجولة الثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وتوفق النجم الساحلي في هز شباك ضيفه منذ الدقيقة الثانية بفضل المخضرم ياسين الشيخاوي من هجمة مرتدة انهاها بتسديدة ارضية غالطت الحارس معز حسان.

واتسمت المباراة باندفاع بدني مبالغ فيه في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، اذ كان النجم الساحلي حريصا في اول مباراة له في سباق البطولة على تاكيد تاهله الى دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا على حساب الجيش الراوندي قبل ايام قليلة على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في حين كان النادي الافريقي امام حتمية التدارك بعد تعادله المخيب على ارضه في الجولة الافتتاحية امام مستقبل الرجيش.

وتعددت التدخلات الخشنة من الجانبين ما اضطر الحكم وليد الجريدي الى اشهار العديد من الانذارات الى جانب رفع البطاقة الحمراء في وجه كل من لاعب ارتكاز النجم الساحلي الكاميروني جاك امبي في الدقيقة 53 ومدافع النادي الافريقي اسكندر العبيدي في الدقيقة 62. كما نالت دكة الاحتياط نصيبها من الورقات الحمراء باقصاء مدرب النجم الساحلي لسعد الدريدي خلال الشوط الاول بسبب الاحتجاج على القرارات التحكيمية.

وضمن النجم الساحلي 3 نقاط ثمينة من شانها ان تمنح الفريق شحنة معنوية هامة قبل لقاء الاجوار امام الاتحاد المنستيري يوم الاحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات في حين تلقى النادي الافريقي خسارته الاولى ما يجعله مطالبا بالتدارك في الجولة القادمة عندما يستضيف مستقبل سليمان في رادس لتفادي الدخول في دوامة الشك منذ الجولات الاولى من السباق.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة الاولى، انتهى حوار الجنوب التونسي بين نجم المتلوي واتحاد بن قردان بالتعادل السلبي ليكتفي الفريقان بنقطة واحدة في اول ظهور لهما في بطولة هذا الموسم.