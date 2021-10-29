اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحبي العمري

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة، اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن في حق المدون الصحبي العمري.

يذكر أنه تم إيقاف المدون الصحبي العمري، بشبهة ” الإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونسبة أمور غير صحيحة، ونشر أخبار زائفة”.

وتم إيداع المشتبه به الصحبي العمري، “تم على خلفية شكاية تم تقديمها للنيابة العمومية بسوسة ضده من طرف متضررة، أثبتت تعرضها للإساءة والتشهير من قبله”.

ووفق معطيات وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن “المتضررة”، التي تقدمت بالشكوى هي قاضية بمحكمة سوسة.