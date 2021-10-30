الكشف عن محل تجاري يقوم صاحبه بصرف العملة على خلاف الصيغ القانونية

على اثر معلومات مفادها تعمّد شخص مخالفة قانون الصرف من خلال قيامه بعمليات مالية في السوق السوداء بعد ربط الصلة مع أجانب لصرف العملة الأجنبية إلى المحلية بمحلّه التجاري الكائن بجهة العوينة، داهمت وحدات منطقة الأمن الوطني بالبحيرة، أمس المحل المذكور وتم ضبط المعني رفقة زوجته و3 أشخاص (يحملون جنسية أجنبية) اعترفوا بتواجدهم بالمحل قصد صرف العملة لدى المظنون فيه.

كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية والأجنبية، و بالتحري مع المعني، اعترف بتولّيه صرف العملة بصيغة غير قانونية بمحلّه.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.