تراجع معدل صرف الدينار ب3،6 بالمائة أمام الأورو خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021

حركة النهضة تنبّه من المحاولات الرئاسيّة للضغط على القضاء

جربة: تفاصيل الاطاحة بمروج مخدرات..

هذا ما قرّره القضاء بخصوص سميرة الطرابلسي و3إطارات بنكيّة

بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة 3): النتائج والهدافون

2021/10/30 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)
الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)
نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)

الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان – النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين – نجم المتلوي باديس بن صالح

المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة
هلال الشابة 1 اشرف الزواغي (15) ض ج
الاولمبي الباجي صفر
في جرجيس
الترجي الجرجيسي صفر
مستقبل الرجيش صفر

الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي – مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي اسامة بن اسحاق

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn