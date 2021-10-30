بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة 3): النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الاولى :
السبت 30 اكتوبر 2021
في البصيري ببنزرت
النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)
الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)
في بوعلي الحوار بسوسة
امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)
نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)
الاحد 31 اكتوبر 2021
في بنقردان (س 14 و30دق)
اتحاد بنقردان – النادي الصفاقسي محمد الفني
في بئر الاحمر (س 14 و30دق)
اتحاد تطاوين – نجم المتلوي باديس بن صالح
المجموعة الثانية :
السبت 30 اكتوبر 2021
في الشابة
هلال الشابة 1 اشرف الزواغي (15) ض ج
الاولمبي الباجي صفر
في جرجيس
الترجي الجرجيسي صفر
مستقبل الرجيش صفر
الاحد 31 اكتوبر 2021
في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)
النادي الافريقي – مستقبل سليمان هيثم القصعي
في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)
الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي اسامة بن اسحاق