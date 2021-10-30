بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة 3): النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو الدفعة الاولى من مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الاولى :

السبت 30 اكتوبر 2021

في البصيري ببنزرت

النادي البنزرتي 1 ديمبيلي باولينغ (20)

الترجي الرياضي 2 اشرف بودرامة (51) ضد مرماه وفوسيني كوليبالي (62)

في بوعلي الحوار بسوسة

امل حمام سوسة 2 امين خلوفي (23) ويوسف بن سودة (75)

نادي حمام الانف 1 زياد بن سالم (38)

الاحد 31 اكتوبر 2021

في بنقردان (س 14 و30دق)

اتحاد بنقردان – النادي الصفاقسي محمد الفني

في بئر الاحمر (س 14 و30دق)

اتحاد تطاوين – نجم المتلوي باديس بن صالح

المجموعة الثانية :

السبت 30 اكتوبر 2021

في الشابة

هلال الشابة 1 اشرف الزواغي (15) ض ج

الاولمبي الباجي صفر

في جرجيس

الترجي الجرجيسي صفر

مستقبل الرجيش صفر

الاحد 31 اكتوبر 2021

في حمادي العقربي برادس (س 16 و30دق)

النادي الافريقي – مستقبل سليمان هيثم القصعي

في مصطفى بن جنات بالمنستير (س 16 و30دق)

الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي اسامة بن اسحاق