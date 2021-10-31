بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة3-الدفعة 2): الاتحاد المنستيري يفوز على جاره النجم الساحلي ويحقق فوزه الثالث على التوالي

حصد الاتحاد الرياضي المنستيري، مساء اليوم الاحد، العلامة الكاملة بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في المجموعة الثانية ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والذي جاء على حساب جاره النجم الساحلي بهدف دون رد فيما شهدت الجولة الثالثة اهتداء كل من النادي الصفاقسي (المجموعة الاولى) والنادي الافريقي (المجموعة) الى الفوز الاول في الموسم.

ومنح يوسف العبدلي هدف الفوز للاتحاد المنستيري في الدقيقة 23 من ضربة جزاء.

وجاءت قمة الجولة الثالثة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بين اتحاد المكان والنجم الساحلي وفية لانتظارات احباء كرة القدم التونسية عامة من خلال ما قدمه الفريقان من عروض واندفاع بدني جعل اللقاء يحافظ على اسراره الى حدود الصافرة النهائية لحكم اللقاء.

وقدم ابناء المدرب فوزي البنزرتي مردودا متميزا من خلال طريقة الضغط العالي التي اعتمدها والتي كثيرا ما احرجت دفاع النجم واجبرته على ارتكاب الاخطاء الامر الذي استغله اللاعب يوسف العبدلي الذي حول ضربة جزاء في دق (23) الى هدف الاسبقية عرف بعده الاتحاد كيفية المحافظة عليه بل اتيحت له عديد الفرص لتصعيد الكفة بفضل تناغم عناصره وقوته الهجومية التي كانت تنطلق من اللاعب عومارو نحو الثلاثي حسام تقا وادريس المحيرصي و يوسف العبدلي الذي اهدر ضربة جزاء في اخر دقائق المباراة تصدى لها الحارس علي الجمل.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية فيما تجمد رصيد النجم عند 3 نقاط بالمركز الخامس مؤقتا اثر هذه الهزيمة التي كشفت عن عديد النقائص التي يعاني منها الفريق في مختلف الخطوط وخاصة في الدفاع والهجوم وهي نقائص قد تكون لها تداعيات على مستوى الاشراف الفني للفريق قي قادم الايام.

ولحساب ذات المجموعة الثانية اهتدى النادي الافريقي الى فوزه الاول في الموسم بمناسبة استضافته لمستقبل سليمان في مباراة شهدت سيطرة افريقية ترجمها اللاعب ادم الطاوس في دق 81 بهدف رفع به فريق باب الجديد رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث في حين بقي مستقبل سليمان في ذيل الترتيب دون نقاط.

وفي منافسات المجموعة الاولى ادرك النادي الصفاقسي طريق الانتصار بمناسبة تحوله الى بن قردان اذ رغم صعوبة المباراة الا ان فريق عاصمة الجنوب عرف كيف يتعامل مع المنافس واهدى المهاجم فراس شواط هدف التفوق في دق (57) لفريقه وعبثا حاول اصحاب الارض العودة في النتيجة الا ان كل محاولاتهم ذهبت ادراج الرياح ليرفع النادي الصفاقسي رصيده الى 3 نقاط بالمركز الرابع وتجمد رصيد اتحاد بن قردان عند نقطة يتيمة بالمرتبة السادسة.

ونجح نجم المتلوي في التقليص من سرعة اتحاد تطاوين في المباراة التي جمعتهما في ملعب بئر الاحمر واجبره على اقتسام نقاط اللقاء حيث رغم اسبقية ابناء تطاوين بتحقيق هدف التقدم عن طريق الللاعب امين بالاكحل في دق (45) الا ان اصرار المتلوي على رفض الهزيمة مكنه من تعديل الكفة في دق 78 عن طريق اللاعب علاء بوعلاق.

وحافظ اتحاد تطاوين رغم هذه العثرة على صدارة المجموعة الاولى بصفة مؤقتة ب7 نقاط فيما اضحى نجم المتلوي يمتلك نقطتين بالمرتبة الخامسة.