سوسة: إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية وضبط 7 مجتازين من بينهم امرأة وأبناؤها القصر

تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، في الليلة الفاصلة بين 30 و31 أكتوبر الجاري، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، وضبط 7 مجتازين أصيلي ولاية سوسة تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و34 سنة.

وأوضح مصدر أمني في تصريح ل”وات”، أن من بين المجتازين امرأة وأطفالها الثلاثة القصر، أصغرهم لم يتجاوز عمره 10 أشهر، مضيفا أنه بعد إدخالهم إلى ميناء سوسة، اتضح بمزيد البحث والتدقيق، أن من بين المجتازين كذلك شخص صادر في شأنه منشورا تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة.

وقد تم، وفق ذات المصدر، إعلام النيابة العمومية، التي أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن المجتازين.