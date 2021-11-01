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تونس تتسلم 3 مولدات أكسجين ممنوحة من هولندا والمنظمة العالمية للصحة

2021/11/01 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

تسلّمت تونس، الاثنين، بميناء رادس، 3 مولدات أكسجين، مولّدان منها من منظمة الصحة العالمية والثالث ممنوح من هولندا، في إطار مزيد تعزيز قدراتها على التصدي لجائحة كوفيد-19، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.

ونوهت رئاسة الجمهورية، حسب البلاغ، بهذه المبادرة التي تدعم علاقات التعاون والتضامن التي تجمعها بكلّ من هولندا الصديقة والمنظمة العالمية للصحة، وتُرسخ الوعي المشترك بأهمية المعالجة الجماعية لهذه الجائحة.

وأشرف على عملية تسلّم هذه المولدات، وزير الصحّة علي مرابط والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، والمدير العام للصحّة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني بالإضافة إلى سفير هولندا بتونس تون لانسينك وممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس جمانة هرمز.

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