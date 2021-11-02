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أحد أبناء ماهر زيد يعاني من أمراض مزمنة

2021/11/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفاد حزب ائتلاف الكرامة في بيان له أنه تم صبيحة هذا اليوم مداهمة منزل النائب ماهر زيد واختطاف ابنيه القاصرين وتحويلهم إلى وجهة غير معلومة واحتجازهم خارج الصيغ القانونية في عمل مخالف للقوانين والتدابير المعمول بها محليا ودوليا.
وشدد الحزب في بيانه على أن أحد أبناء ماهر زيد يعاني من خمسة أمراض مزمنة وأن عملية الاختطاف التي تمت ستؤثر تأثيرا سلبيا على صحته وتعرضه لمخاطر كبيرة.

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