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عاجل: مهدي محجوب يحسمها بخصوص تراجع أسعار السيارات..

2021/11/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أقر اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 رئيس غرفة وكلاء السيارات مهدي محجوب، بارتفاع سعر السيارات بطريقة ملحوظة، وأرجع ذلك بالأساس إلى انزلاق سعر صرف الدينار.

وقال مهدي محجوب في تصريح لاذاعة شمس اف ام ، إن أقل سيارة 5 خيول يبلغ سعرها اليوم 40 ألف دينار.

ولاحظ أنه في سنة 2010 كان الدولار يعادل 1،2 دينار تونسي، وبالتالي فإن السيارة التي يتم اقتناؤه من الخارج في حدود 10 آلاف دولار تُباع في تونس في تلك الفترة بـ13 ألف دينار.

وكشف المتحدث أن أسعار السيارات ستواصل الإرتفاع لأن سعر الدينار بصدد مواصلة الإنزلاق، مشيرا إلى الأداءات التي يتم دفعها (7 بالمائة).

وذكر أن مدة الانتظار في تونس لشراء سيارة تصل إلى 10 سنوات وفق تأكيده.

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