بنزرت : موسم قياسي وتقديرات بإنتاج 24 الف طن من الزيتون و6500 طن من الزيت

تمحورت جلسة العمل القطاعية الملتئمة اليوم بمقر الولاية بحضور ممثلي الإدارات والمصالح الرسمية علاوة على النسيج المنظماتي والمهني المتداخل والسلط الجهوية والمحلية، حول ضبط اخر الاستعدادات الخاصة بانجاح موسم جني الزيتون.

وذكرت مصالح الإدارة الجهوية للفلاحة ببنزرت ان تقديرات إنتاج الزيتون هذا الموسم يبلغ 24 ألف طن و4800 طن من الزيت، وتمّ توفير 22 معصرة لانجاح الموسم منها 12 معصرة عصرية.

وتمّت في اطار التقليل من تداعيات المرجين على المحيط والى جانب تخصيص مصبّي “سيدي مبارك” في معتمدية بماطر و”بوحلوفة” في معتمدية بنزرت الجنوبية برمجة فرش 250هك من الزيتون لاستيعاب حوالي 12500 متر مكعّب من مادة المرجين لدى 16 معصرة.

وبينت ذات المصادر أن مساحة غابات الزيتون بولاية بنزرت تقدر بحوالـي 180 الف هكتار منها 1500هك زيتون بيولوجي.

ويوفر موسم جني وتحويل الزيتون بولاية بنزرت 312 الف يوم عمل لفائدة 3600 عامل وعاملة، لمدة 3 أشهر،

ويشهد القطـاع من موسم لآخر تطوّرا على مستـوى العنـاية والتوّسع في المساحـات حيث تمّت برمجة انجاز 1200 هك من مساحات الزياتين ،انجز منها 400هك ضمن مشروع مشهد وادي المالح بغزالة .

ومن جانبه اكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،لدى اشرافه على اشغال الجلسة، على تعبئة الجهود بين جميع الهياكل المحلية والجهوية لتامين كل ظروف النجاح للموسم الذي يعتبر وفق المندوبية الجهوية للفلاحة قياسيا مقارنة بالموسم الماضي من خلال تسجيل تقديرات انتاج توازي الـ24 الف طن مقابل 6500 طن السنة الماضية .

وشدد في ذات السياق على تهيئة كل من مصبّي “سيدي مبارك” و” بني نافع” المخصّصين لاستيعاب المرجين ، حفاظا على البيئة والموارد الطبيعية وتثمينه في المجال الفلاحي، داعيا في الان الى تفعيل برامج الرقابة والتوعية بشان ظروف نقل العاملات والعمال الفلاحيين.

يذكر انه تم في اعقاب الجلسة المصادقة على السعر المرجعي لجني 1 كلغ من الزيتون بـ 250 مليما والسّعر المرجعي لعصر كلغ من الزيتون بـ 150 مليما ، كما تم برمجة الموكب الجهوي لافتتاح الموسم يوم غد الخميس بمعتمدية غزالة