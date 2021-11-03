عاجل-انفجار منزل حي ابن سينا: الـ”ستاغ” تفتح تحقيق..وهذا ما كشفه تقرير المختصين..

أكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ لها أن الحادثة الأليمة التي جدت صباح اليوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 بمبنى سكني كائن بحي ابن سينا بتونس العاصمة، وأسفرت عن وفاة شخصين، كانت ناجمة عن تسرب للغاز الطبيعي.

وقد تحولت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز صحبة المصالح المختصة من الحماية المدنية على عين المكان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ووفقا للمعطيات الأولية، فإن البناية المتكونة من ثلاث طوابق (طابق ارضي وطابقين أول وثاني) مزودة بعدادي كهرباء وغاز طبيعي (عداد للطابق الأرضي وعداد خاص بالطابق الأول).

وقد أثبتت المعاينات الأولية التي قامت بها مصالح الشركة رفقة خبير مختص في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي سلامة العدادين والشبكة الخارجية للكهرباء والغاز، في حين أبرزت المعاينات الأولية للشبكة الداخلية للغاز الطبيعي أن الحريف قام بربط الطابق الثاني للمبنى بهذه الشبكة بطريقة غير مطابقة للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة.

كما أفادت الشركة أنه تم فتح تحقيق في الغرض لمزيد التحري في ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

عبرت الأ”ستاغ”، عن أسفها لهذا الحادث الأليم وعن ألمها إزاء الوفيات التي انجرت عنه، مؤكدة حرصها على أن لا تضع عدادات الغاز الطبيعي حيز الاستغلال إلا بعد قيام مصالحها المختصة بالفحص الفني والمعاينة اللازمة والقبول الفني للشبكة الداخلية للغاز التابعة للحريف.

ودعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة حرفائها إلى ضرورة مراقبة الشبكات وأنابيب الغاز الداخلية لمنازلهم وصيانتها كلما اقتضت الحاجة، وإعلام مصالح الشركة الراجعة إليهم بالنظر في صورة إدخال تحويرات على مستوى الشبكة الداخلية للغاز قصد التثبت من سلامتها ومراقبة مدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها ومنع أية مخاطر للتسربات الغازية .