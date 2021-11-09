عاجل: اقرار الإضراب العام في القطاعين العام والخاص بعقارب

أعلن الاتحاد المحلي للشغل بعقارب من ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، الإضراب العام في القطاعين العام والخاص كامل يوم غد الأربعاء 10 نوفمبر 2021.

وقال الاتحاد المحلي للشغل بعقارب في بيان ”إن المدينة تعيش منذ يوم أمس الإثنين مواجهات دامية بين قوات الأمن المدججة بكل أنواع الأسلحة والأهالي العزل على خلفية قرار إعادة فتح المصب والشروع في تنفيذه في ساعة متأخرة من الليل رغم القرارات الصادرة في شأنه من طرف القضاء مما أدى إلى استشهاد الشاب عبد الرزاق الأشهب إثر إصابته المباشرة بقذيفة غازل مسيل للدموع خلافا لما ورد في بيان وزارة الداخلية”.

واتهم الاتحاد المحلي للشغل وزارة الداخلية بـ ”المغالطة” وقال إن ”بلاغ وزارة الداخلية تضمن مغالطات تدعي وفاة الشاب في منزله”، مشيرا إلى أن ”التدخل الأمن وصل إلى حد التدخل بالرش والبنادق واستهداف المستشفى المحلي ومحاولة اقتحامه”.

وكّد أن ”المدينة محاصرة وتحت القصف المتواصل للمواطنين العزل المطالبين بعيش كريم وبيئة نظيفة”، وفق نص البيان..

وندد الاتحاد المحلي للشغل بعقارب بما يحدث بالمدينة من تدخل أمني وصفه بـ ”الوحشي” والذي ”لم يستثني الأطفال والنساء والمرفق العام”، محملا ”وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداء على الشاب عبد الرزاق الأشهب والبلاغات التضليلية”، وفق البيان.

وطالب بالرفع الفوري للحصار الأمني المضروب على المدينة وتفعيل القرار القضائي بالغلق النهائي للمصب مع ضمان حقوق الشغالين وفتح تحقيق جدي للوقوف على ملابسات جريمة القتل العمد ومحاسبة مرتكبيها، بحسب البيان.

كما أعلن الاتحاد المحلي للشغل بعقارب، يوم الإضراب يوم حداد على شهيد عقارب عبد الرزاق الاشهب، معربا عن استعداده وجاهزيته للتصعيد بشتى الطرق النضالية السلمية في صورة تواصل الوضع الحالي وعدم إيجاد حل جذي للمشكل البيئي بالمنطقة.