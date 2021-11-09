معطيات تُكشف لأول مرّة حول ملابسات عزل هشام المشيشي..

كشف رئيس مجلس النواب المجمّد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار نشرته اليوم جريدة الصباح، عن معلومات بخصوص ملابسات عزل هشام المشيشي إبّان تدابير 25 جويلية التي أعلنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وقال: اتصلت بالصديق هشام بعد نحو ساعة أو ساعتين من الانقلاب وتواصلنا معا بعد ذلك بعدد محدود من المكالمات حتى أني لم التق به بعد ذلك”.

وتابع: “في احدى المكالمات ذكر لي أنه علم بأن الاجتماع سيحصل ذلك اليوم بقصر قرطاج فأخبرني أنه سيلتحق بالاجتماع إلا أنه حصل ما حصل”.

وأضاف: “كما ذكر لي لاحقا في مكالمة أخرى أنه تعرّض للإهانة .. كما سألته كيف تعتبر نفسك الآن .. فقال اعبر نفسي رئيس حكومة الا أن ذلك لم يستمر حيث اعلن بعدها بيوم واحد عن استقالته وأنه مستعد لأن يسلم السلطة لمن يختاره الرئيس.. ولكن حسب علمي لم يسأله أحد لتسليم السلطة الى من يخلفه”.