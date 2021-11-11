“الهايكا” تنفي ممارستها لأي “رقابة قبلية” على المضامين الإعلامية

شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التذكير على أن دورها الأساسي يتمثل في ضمان حرية التعبير والإعلام وضمان تعدد وتنوع الآراء والمقاربات في الإعلام السمعي البصري.

وأكدت الهيئة، في بلاغ لها، الخميس، التزامها، خلافا لما وقع الترويج له، بعدم ممارسة الرقابة القبلية على المضامين الإعلامية بأي شكل من الأشكال، وعلى عدم السماح لأي طرف كان بممارسة ذلك والتدخل في الخط التحريري للقنوات التلفزية والإذاعية.

وأوضحت “الهايكا”، في هذا الإطار، أن دورها الرقابي ينطلق بعد بث المضامين الإعلامية السمعية البصرية وليس قبلها.

ودعت الهيئة الصحفيين والمشرفين على القنوات التلفزية والإذاعية إلى التمسك باستقلالية مؤسساتهم وعدم السماح بالتدخل في خطها التحريري أو في اختيار ضيوف برامجها.