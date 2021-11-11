محمد عبو:” على قيس سعيّد الكف عن الشعبويّة وتحديد موعد انتهاء الاجراءات الإستثنائية”

أكد الناشط السياسي ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد أنه لا يمكن أن يواصل رئيس الجمهورية فيما هو فيه، مضيفا أنه انتظر بالأساس منذ 25 جويلية ضرب منظومة الفساد بسرعة وفي غضون بضعة أشهر.

وأكد عبّو في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم أن هذا ألأمر يقتضي الانطلاق من فكرة تطبيق الدولة للقانون، مشيرا أنه لا يوجد إحساس بالأمان في الإدارة التونسية.

وأشار عبّو أن قيس سعيد قام بالتدابير الاستثنائية والعمل بالأوامر الرئاسية لا يجب أن تستمر إلى لا ما لا نهاية، موضحا أنه قادر على فتح الملفات الكبرى.

وشدد عبّو على أن سعيّد يجب أن يبتعد عن السلطة التنفيذية ويكف عن الشعبوية والتركيز على فرض دولة القانون والمؤسسات، مع تحديد تاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية التي لا يجب أن يتجاوز نهاية هذه السنة.