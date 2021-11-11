المفوضية السامية لحقوق الانسان تدين عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء من قبل تونس

إحباط عملية هجرة غير شرعية من الشابة لـ24 مهاجرا من أصول إفريقية

محمد عبو:” على قيس سعيّد الكف عن الشعبويّة وتحديد موعد انتهاء الاجراءات الإستثنائية”

فرنسا تعلن الدخول في موجة جديدة من فيروس كورونا

محمد عبو:” على قيس سعيّد الكف عن الشعبويّة وتحديد موعد انتهاء الاجراءات الإستثنائية”

2021/11/11 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد الناشط السياسي ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد أنه لا يمكن أن يواصل رئيس الجمهورية فيما هو فيه، مضيفا أنه انتظر بالأساس منذ 25 جويلية ضرب منظومة الفساد بسرعة وفي غضون بضعة أشهر.
وأكد عبّو في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم أن هذا ألأمر يقتضي الانطلاق من فكرة تطبيق الدولة للقانون، مشيرا أنه لا يوجد إحساس بالأمان في الإدارة التونسية.

وأشار عبّو أن قيس سعيد قام بالتدابير الاستثنائية والعمل بالأوامر الرئاسية لا يجب أن تستمر إلى لا ما لا نهاية، موضحا أنه قادر على فتح الملفات الكبرى.

وشدد عبّو على أن سعيّد يجب أن يبتعد عن السلطة التنفيذية ويكف عن الشعبوية والتركيز على فرض دولة القانون والمؤسسات، مع تحديد تاريخ انتهاء التدابير الاستثنائية التي لا يجب أن يتجاوز نهاية هذه السنة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn