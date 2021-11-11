المفوضية السامية لحقوق الانسان تدين عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء من قبل تونس

اعتبر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن المهاجرين تعرضو للعنصرية الوحشية والترحيل التعسفي وواجهو ظروف خطيرة في ليبيا.

واعلن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلاغ له نُشر في 10 نوفمبر 2021 ، أن تصرفات السلطات التونسية يمكن اعتبارها انتهاكًا لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وتابع ذات البيان انه بموجب القانون الدولي ، فإن الدول ملزمة بعدم إعادة الأشخاص إلى دول يتعرضون فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة أو الاحتجاز التعسفي أو أي ضرر آخر لا يمكن جبره.

وقال الخبراء “إننا نشعر بقلق عميق على سلامة وكرامة وسلامة بدنية وظروف معيشية للمهاجرين ، وخاصة النساء والأطفال الذين تقطعت بهم السبل على الحدود التونسية الليبية”.

واضاف الخبراء ان العشرات من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لايزالو في وضع محفوف بالمخاطر بالقرب من الحدود التونسية الليبية ، حيث لا يمكنهم الحصول على مأوى أو طعام أو ماء أو رعاية طبية ، وحيث يواجهون تهديدات شديدة بالتعذيب والاختطاف والقائمة على النوع الاجتماعي. والعنف الجنسي “.

كما أدان الخبراء عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء من قبل تونس. كما شجبوا الاعتداءات الجسدية والتهديدات التي ارتكبتها السلطات التونسية. وأعربوا عن قلقهم إزاء التمييز العنصري ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى.