رفع 360 مخالفة وحجز 10 طن من الخضر والغلال والمواد الغذائية في اطار البرنامج الاستعجالي للمراقبة الاقتصادية

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، يوم 12 نوفمبر 2021، من رفع 360 مخالفة اقتصادية وحجز 4,9 طنا من الخضر والغلال و5,13 طنا من المواد الغذائية و11760 لترا من الحليب إضافة إلى 3834 علبة تبغ و282 قطعة من مواد مختلفة

وتمثلت أهم العمليات الرقابية النوعية، التي تم تنفيذها في اطار البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية، في حجز 0,42 طنا من البطاطا و 222 قطعة من مواد مختلفة بإدارة الأبحاث الاقتصادية وحجز02 طنا من البطاطا و0,5 طنا من الطماطم و0,95 طنا من الخضر والغلال الأخرى و0,92 طنا من المواد الغذائية و11760 لترا من الحليب بولاية مدنين وحجز 3,5 طنا من المواد الغذائية بولاية قابس

كما اسفرت عن حجز 1,025 طن من الخضر والغلال بولاية قفصة وحجز 0,6 طنا من المواد الغذائية بولاية صفاقس وحجز 518 علبة تبغ بولاية القصرين وحجز 0,11 طنا من المواد الغذائية و 60 قطعة من مواد مختلفة بولاية المنستير وحجز 3316 علبة تبغ بولاية الكاف، حسب بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات

وبذلك ترتفع الحصيلة الجملية المحينة منذ انطلاق البرنامج، يوم 15 أكتوبر 2021، إلى رفع 8506 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات السعرية والاحتكارية والتلاعب بالمواد المدعمة والإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات، إضافة إلى حجز كميات هامة من المواد منها خاصة 1789 طنا من الخضر والغلال و715 طنا من مواد غذائية مختلفة إضافة إلى 66 ألف علبة تبغ، 575 ألف قطعة من مواد مختلفة و85 قرار غلق، وفق ذات البلاغ