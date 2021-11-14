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سعيد: العنف المسلط على الاطار التربوي ظاهرة غريبة على المجتمع التونسي وتستوجب معالجتها فهم الاسباب الكامنة وراءها

2021/11/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

زار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاحد الاستاذ الصحبي بن سلامة المقيم بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، لتلقي العلاج بعد تعرضه لحادثة طعن من قبل تلميذه أوجبت تدخلا جراحيا.
وتحادث رئيس الجمهورية مع الأستاذ بن سلامة للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا ان بروز العنف المسلط ضد الاطار التربوي في بعض المؤسسات التربوية، ظاهرة غريبة على المجتمع التونسي وغير مقبولة وتستوجب معالجتها فهم الاسباب الحقيقية الكامنة وراءها.
وقال سعيد، في مقطع فيديو عرضته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، إنه لابد من اعادة النظر في البرامج التعليمية خاصة في ظل توسع شبكات التواصل الاجتماعي وما يرافقها من عالم افتراضي يجسد، مبرزا ضرورة القيام باصلاح جذري للتعليم.
كما شدد على ضرورة الاحاطة الكاملة بالاطار التربوي والمؤسسات التربوية على جميع المستويات، مذكرا بأن تونس حققت على مر العقود تقدما في المجتمع بفضل التعليم.
وللاشارة فان الاستاذ الصحبي بن سلامة بمعهد ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس كان قد تعرض يوم 8 نوفمبر الجاري الى اعتداء على مستوى الرأس والجسم بواسطة آلة حادة من قبل تلميذه، مما استوجب نقله الى المستشفى واجراء عمليات جراحية له وحالته الان مستقرة.

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