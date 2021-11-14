حالتا وفاة و 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء فيروس كورونا المستجد بتاريخ يوم أمس 13 نوفمبر الجاري و 50 تحليلا إيجابيا من مجموع 2660 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الايجابية اليومية 1 فاصل 88 بالمائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الأحد في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و311 حالة.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الى حدود يوم أمس 102 ليبلغ بذلك العدد الجملي للمتعافين 689 ألفا و504 أشخاص.

كما أشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 146 مصابا، بينهم أربع حالات جديدة ليوم أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 48 في حين يخضع 9 أشخاص للتنفس الاصطناعي.

من جهة أخرى، نشرت الوزارة رسوما بيانية تعلقت بتوزيع عدد الوفيات المصرح عنها حسب تاريخ الوفاة، والمتعلقة بالفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر الجاري، والتي أثبتت تقلص عدد الوفيات.

وجاء في بلاغ الوزارة أن عدد الوفيات الذي يتم نشره يوميا يمثل عدد الوفيات المبلغ عنها في اليوم ذاته ويشمل الوفيات التي حصلت في الأربع والعشرين ساعة الماضية المبلغ عنها في اليوم نفسه والتي حدثت أيضا في الأيام السابقة ولم يتم الإعلان عنها في الإبان.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها