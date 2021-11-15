العثور على عشرات الآلاف من أقراص دواء الأعصاب وعلب السجائر ملقاة على الأرض داخل المنطقة الحدوديّة العازلة

الشرطة البريطانية تؤكد أن الانفجار الذي وقع أمام مستشفى في ليفربول “عملية إرهابية”

إبتداءا من اليوم : تونس تدخل قائمة الدول الخضراء بالنسبة لقطر

صندوق الضمان الإجتماعي يتخلّى عن منح هذه الشهادة…‎‎

قيس سعيد يلتقي نجلاء بودن

2021/11/15 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان
واطّلع سعيد ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، على نتائج مشاركة رئيسة الحكومة في التظاهرات متعددة الأطراف التي انتظمت مؤخرا بباريس، فضلا عن مخرجات المحادثات الثنائية التي جمعتها بعدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة وكبار المسؤولين في منظمات دولية واقليمية.
كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتداول بشأن الوضع العام في البلاد، حسب نص البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn