عاجل: وزير الشؤون الدينية يكشف تفاصيل جديدة عن حادثة طعن مؤذن وهذه حالته الصحية..

تحدث وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي، في تصربح لموزاييك اليوم الثلاثاء على حادثة الاعتداء على مؤذن وإمام جامع بواسطة سكين أمام أحد الجوامع بولاية المهدية.

وقال إن العملية الجراحية التي خضع إليها الامام كللت بالنجاح، وأنّ حالته الصحية في تحسن، مبيّنا أنّ مقترف الجريمة غير متوازن نفسيا وانزعج من صوت الأذان، حسب شهادات شهود عيان كانوا على عين المكان، ونفى وجود اي نزاع عقاري بينهما كما تم الترويج له.

وأعلن الوزير في سياق متصل عن إطلاق حملة “ألق السكين وأمسك الستين”، في الفترة القادمة، سيتم خلالها توزيع المصاحف والمطويات والتعريف بثقافة التسامح وذلك بهدف التصدي لمنسوب العنف الذي انتشر في جميع القطاعات.