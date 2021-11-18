بطولة المانيا لكرة القدم : فيروس كورونا يواصل مطاردة عدد من الأندية

واصل فيروس كورونا مطاردة عدد من أندية كرة القدم الألمانية في مقدمتها نادي بايرن ميونخ . وأفادت تقارير إخبارية بأن جوسيب ستانيشيتش، بات أحدث لاعب في الفريق البافاري، أُجبر على العزل بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وكتب بايرن، حامل لقب البطولة الألمانية لكرة القدم في المواسم التسعة الأخيرة، والذي يتصدر حاليا ترتيب المسابقة هذا الموسم، على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء “ثبتت إصابة جوسيب ستانيسيتش بفيروس كورونا (..) مدافع بايرن تلقى تطعيما كاملا وهو بخير (..) وسيخضع للعزل الآن في المنزل”.

وأفادت تقارير إخبارية بإصابة اثنين من موظفي بايرن بالفيروس لكن النادي لم يعلق على ذلك.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من إصابة مدافع بايرن ميونخ نيكلاس شوله بفيروس كورونا خلال تواجده مع المنتخب الألماني، رغم تطعيمه بالكامل، في وقت اضطر فيه كل من جوشوا كيميش وجمال موسيالا وسيرج نابري وإريك مكسيم تشوبو موتينج للخضوع للعزل، بعد مخالطتهم لشوله عن قرب.

بدوره ، أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت للاعبيه وإدارييه المخالطين لهم جاءت جميعها سلبية، وذلك بعد أن جاءت نتائج إيجابية لفحوص موظفين أخرين بالنادي.

وذكر النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن”جميع فحوص بي.سي.آر التي أجريت للاعبين والإداريين جاءت بنتائج سلبية”.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قرر تأجيل المباراة القادمة لماغديبورغ، متصدر بطولة الدرجة الثالثة في البطولة، بعد أن كشفت اختبارات فيروس كورونا عن تفشي 13 إصابة عبر فريق الفريق الأول وطاقمه.

من جانبه، ذكر نادي كايزر سلاوترن، الذي يلعب بقسم الدرجة الثالثة أيضا، أنه تعرض لـتفشي الفيروس التاجي في صفوف الفريق مع تسجيل عدة إصابات لكنه لم يذكر أرقاما محددة.