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قانون المصالحة الاداريّة يوقف التتبّع في حقّ وزير سابق في عهد بن علي

2021/11/18 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، إيقاف المحاكمة والتتبع بموجب قانون المصالحة الادارية، في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا رضا قريرة وذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة رجل أعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.

كما قرّرت هيئة الدائرة إحالة رجل الأعمال على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح لمحاكمته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة، وفق ما نقلته “موزاييك”.

وتقرر الحفظ في حق الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي بموجب الوفاة.

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