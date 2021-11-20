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هام: الحصيلة الجمليّة للملقّحين ضدّ كورونا #خبر_عاجل

2021/11/20 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ 19 نوفمبر الجاري تطعيم 25844 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الاشخاص الذين اتموا التلقيح منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح خلال مارس الماضي الى نحو 4 ملايين و843 الف شخص

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلاقيح يتوزع الى أكثر من 3 ملايين و793 الف شخص ممن تلقوا جرعتين من اللقاح وحوالي 1 مليون و50 الف شخص تلقوا اللقاح ذي الجرعة الواحدة أو أصيبوا سابقا بكورونا

وتجاوز العدد الإجمالي للتلاقيح الى حدود يوم 19 نوفمبر 10 ملايين و4 الاف جرعة، وفق بلاغ الوزارة الذي أشار الى أن عدد المسجلين بمنظومة “ايفاكس” للتسجيل عن بعد لتلقي التلاقيح ناهز الى حد صباح اليوم السبت نحو 6 ملايين و950 الف مسجل

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