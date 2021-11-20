الوكالة التونسية للتعاون الفني تساهم في تكوين 337 مشرفا بداغوجيا ومدرسا في اللغة العربية من تشاد

تمكنت الوكالة التونسية للتعاون الفني من تكوين 337 مشرفا بيداغوجيا ومدرّسا من تشاد في مجال اللغة العربية وذلك في اطار مشروع “تنمية قدرات وزارة التربية التشادية في مجال تعليم اللغة العربية”، الممول من قبل تونس والبنك الإسلامي للتنمية الى جانب التشاد.

كما اتاح المشروع منذ انطلاقه في شهر ماي 2017، تنظيم 30 دورة تدريبية بين تونس والتشاد في مجالات هندسة المناهج والكتب المدرسية والترجمة وتكنولوجيا الاتصال والتكوين المتخصص في اللغة العربية.

وقد تمكن المشاركون التشاديون خلال هذه الدورات التدريبية، التي اشرف عليها خبراء تونسيون، من إعداد مراجع تربوية ستعتمدها وزارة التربية التشادية خلال السنوات القادمة في تعليم اللغة العربية بالتشاد.

وقد جدّدت الوكالة التونسية للتعاون الفني، خلال ملتقى انظم مؤخرا بالعاصمة التشادية انجامينا لاختتام المشروع، عزمها على مواصلة مساندة وزارة التربية التشادية لتعزيز قدراتها، من خلال كل الفرص التي تتيحها آليات التعاون الثلاثي وجنوب جنوب.

وقد حضر هذا الملتقى بالاضافة الى المدير العام للوكالة، ممثل البنك الإسلامي للتنمية بانجامينا وكبار مسؤولي وزارة التربية التشادية ومنسقي المشروع بتونس والتشاد.