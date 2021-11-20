الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 20 نوفمبر 2021
المجموعة الأولى
في ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب الصفاقسي – النادي البنبلي 2 – 0
في ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – أولمبيك مدنين 0 – 0
في الملعب البلدي برادس
النجم الرادسي – الملعب التونسي 1 – 5
الترتيب ن ل
1- الملعب التونسي 6 2
2 -الملعب الصفاقسي 3 2
3 -القلعة الرياضية 2 2
– اولمبيك مدنين 2 2
5- نادي بنبلة 1 2
– النجم الرادسي 1 2
المجموعة الثانية
في ملعب مصطفى الدوري
أمل جربة – كوكب منزل نور 3 – 0
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – جمعبة جربة 0 – 0
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الأولمبي للنقل – شبيبة القيروان 0 – 0
الترتيب ن ل
1- جمعية جربة 4 2
– شبيبة القيروان 4 2
3- امل جربة 3 2
4- جندوبة الرياضية 2 2
5- الاولمبي للنقل 1 2
– كوكب منزل نور 1 2