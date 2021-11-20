الرابطة المحترفة الثانية – نتائج مقابلات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية

فيما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

السبت 20 نوفمبر 2021

المجموعة الأولى

في ملعب 2 مارس بصفاقس

الملعب الصفاقسي – النادي البنبلي 2 – 0

في ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – أولمبيك مدنين 0 – 0

في الملعب البلدي برادس

النجم الرادسي – الملعب التونسي 1 – 5

الترتيب ن ل

1- الملعب التونسي 6 2

2 -الملعب الصفاقسي 3 2

3 -القلعة الرياضية 2 2

– اولمبيك مدنين 2 2

5- نادي بنبلة 1 2

– النجم الرادسي 1 2

المجموعة الثانية

في ملعب مصطفى الدوري

أمل جربة – كوكب منزل نور 3 – 0

في ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – جمعبة جربة 0 – 0

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الأولمبي للنقل – شبيبة القيروان 0 – 0

الترتيب ن ل

1- جمعية جربة 4 2

– شبيبة القيروان 4 2

3- امل جربة 3 2

4- جندوبة الرياضية 2 2

5- الاولمبي للنقل 1 2

– كوكب منزل نور 1 2