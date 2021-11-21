بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 7-الدفعة 1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي اقيمت اليوم الاحد:
المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان 1-2
ملعب سليمان
نادي حمام الانف – النادي الصفاقسي 2-1
الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4
2-اتحاد بن قردان 11 7 3 2 2 7 6
3–الترجي الرياضي 10 5 3 1 1 6 3
–اتحاد تطاوين 10 6 3 1 2 8 7
–النادي البنزرتي 10 7 3 1 3 7 7
6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6
7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 4 7 1 1 5 7 11
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة – اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 16)
الترجي الرياضي – نجم المتلوي اسامة رزق الله
المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة
هلال الشابة -النادي الافريقي 1-1
ملعب بن جنات المنستير
الترجي الجرجيسي – الاتحاد المنستيري صفر-1
الترتيب
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 17 7 5 2 0 7 1
2-.النادي الافريقي 12 7 3 3 1 5 3
3-مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 5 4
4-هلال الشابة 8 7 2 2 3 4 5
5-الاولمبي الباجي 6 6 2 0 4 5 6
6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2
–النجم الساحلي 5 5 1 2 2 3 5
8-الترجي الجرجيسي 4 7 0 4 3 1 5
الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي – النجم الساحلي الصادق السالمي