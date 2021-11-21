بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 7-الدفعة 1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي اقيمت اليوم الاحد:

المجموعة الاولى

الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان 1-2

ملعب سليمان

نادي حمام الانف – النادي الصفاقسي 2-1

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1-النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4

2-اتحاد بن قردان 11 7 3 2 2 7 6

3–الترجي الرياضي 10 5 3 1 1 6 3

–اتحاد تطاوين 10 6 3 1 2 8 7

–النادي البنزرتي 10 7 3 1 3 7 7

6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6

7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4

8-نادي حمام الانف 4 7 1 1 5 7 11

الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب حمام سوسة (س 14)

اما حمام سوسة – اتحاد تطاوين محرز المالكي

ملعب المنزه (س 16)

الترجي الرياضي – نجم المتلوي اسامة رزق الله

المجموعة الثانية

الاحد 21 نوفمبر 2021

ملعب الشابة

هلال الشابة -النادي الافريقي 1-1

ملعب بن جنات المنستير

الترجي الجرجيسي – الاتحاد المنستيري صفر-1

الترتيب

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد المنستيري 17 7 5 2 0 7 1

2-.النادي الافريقي 12 7 3 3 1 5 3

3-مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 5 4

4-هلال الشابة 8 7 2 2 3 4 5

5-الاولمبي الباجي 6 6 2 0 4 5 6

6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2

–النجم الساحلي 5 5 1 2 2 3 5

8-الترجي الجرجيسي 4 7 0 4 3 1 5

الاثنين 22 نوفمبر 2021

ملعب خواجة المهدية (س 14)

مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان ايمن النصري

ملعب باجة (س 14)

الاولمبي الباجي – النجم الساحلي الصادق السالمي