ميكانيكي ببنزرت يحتجز أجيرا ويعذّبه #خبر_عاجل

التمديد في آجال الاعتراض للحصول على مساعدة الـ300 دينار

ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بـ 9% خلال الثلاثي الثالث من 2021

فريق مسرحيّة “المندرة” يستنكر اقصاء العمل من المسابقة الرسمية

بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 7-الدفعة 1): النتائج و الترتيب

2021/11/21 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي اقيمت اليوم الاحد:

المجموعة الاولى
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي – اتحاد بن قردان 1-2
ملعب سليمان
نادي حمام الانف – النادي الصفاقسي 2-1

الترتيب
ن ل ف ت ه له عليه
1-النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4
2-اتحاد بن قردان 11 7 3 2 2 7 6
3–الترجي الرياضي 10 5 3 1 1 6 3
–اتحاد تطاوين 10 6 3 1 2 8 7
–النادي البنزرتي 10 7 3 1 3 7 7
6- نجم المتلوي 6 6 1 3 2 4 6
7-امل حمام سوسة 5 5 1 2 2 3 4
8-نادي حمام الانف 4 7 1 1 5 7 11

الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب حمام سوسة (س 14)
اما حمام سوسة – اتحاد تطاوين محرز المالكي
ملعب المنزه (س 16)
الترجي الرياضي – نجم المتلوي اسامة رزق الله

المجموعة الثانية
الاحد 21 نوفمبر 2021
ملعب الشابة
هلال الشابة -النادي الافريقي 1-1
ملعب بن جنات المنستير
الترجي الجرجيسي – الاتحاد المنستيري صفر-1
الترتيب
المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه
1-الاتحاد المنستيري 17 7 5 2 0 7 1
2-.النادي الافريقي 12 7 3 3 1 5 3
3-مستقبل الرجيش 9 6 2 3 1 5 4
4-هلال الشابة 8 7 2 2 3 4 5
5-الاولمبي الباجي 6 6 2 0 4 5 6
6-مستقبل سليمان 5 5 1 2 2 1 2
–النجم الساحلي 5 5 1 2 2 3 5
8-الترجي الجرجيسي 4 7 0 4 3 1 5

الاثنين 22 نوفمبر 2021
ملعب خواجة المهدية (س 14)
مستقبل الرجيش – مستقبل سليمان ايمن النصري
ملعب باجة (س 14)
الاولمبي الباجي – النجم الساحلي الصادق السالمي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn