نصب كمين لامرأة وابنها بصدد بيع المخدّرات في محيط المؤسسات التربويّة.. وهذه التفاصيل

تمكّن أعوان منطقة الحرس الوطني بتونس بالتنسيق مع مركز الحرس الوطني بحي حواص بالزهروني من القاء القبض على شاب ووالدته اثر تورطهما في ترويج المخدرات والأقراص المخدرة.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان الحرس الوطني بحي حواص مفادها الاشتباه في تورط شاب في ترويج المخدرات في محيط المؤسسات التربوية بالجهة ، ليتم نصب كمين له أسفر عن ايقافه قرب مدرسة اعدادية وحجز أقراص مخدرة بحوزته.

وأفادت الأبحاث المجراة ان اعوان الأمن داهموا اثر ذلك منزل المظنون فيه وبتفتيشه تفتيشا دقيقا تم حجز أكثر من 200 قرصا مخدرا، وبينت الأبحاث تورط والدة المظنون فيه في مشاركته ترويج المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالشاب ووالدته على ذمة البحث الى حين احالتهما على أنظار القضاء .