عاجل: أمريكا تحذر رعاياها من السفر الى هاتين الدولتين..

طالبت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها عدم السفر الى ألمانيا والدنمارك عقب تفشي وباء كورونا “كوفيد-19”.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية في نبأ عاجل بحسب “سكاي نيوز” من السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلدين.

وكان عدد وفيات فيروس كورونا للعام الجاري في الولايات المتحدة، تجاوز الحصيلة المسجَّلة لضحايا الجائحة في العام الماضي.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، سجلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 770691 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء.

وكالات