تقديم رئيس بلدية سابق بسيدي بوزيد على خلفية شبهة فساد..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتقديم رئيس بلدية سابق بالجهة، على خلفية شبهات فساد تعلقت بعقار مخصص لتهيئة منتزه بالبلدية.

وبإحالة المحضر إليها قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضده بمعية 3 أشخاص آخرين بحالة سراح، بحسب ما أكده ل اذاعة الجوهرة أف أم، المساعد الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي.

ووجهت لرئيس البلدية السابق تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة ولبقية المشتبه فيهم تهم التحيل وبيع ما لا حق لمرتكب ذلك في التصرف فيه.