وفاة فتاة خلال خضوعها لعمليّة شفط دهون بمصحّة خاصّة .. وهذه التفاصيل

لقيت شابة تونسية تدعى كريمة حتفها خلال خضوعها لعملية تجميل “شفط الدهون” استعدادا لزواجها بعد شهر.

وتحدّثت صديقة كريمة عن تفاصيل حادثة الوفاة، في تصريح لاذاعة موزاييك، وقالت ان صديقتها توجّهت الى طبيبين للخضوع للعملية، لكنهم رفضوا رغبتها مبرّرين ذلك بأن جسدها لا يحتوي على الدهون ولا يمكن اجراء العملية.

واضافت ان الراحلة قد توجّهت فيما بعد الى طبيبة في إحدى المصحات الخاصة والتي وافقت على اجراء العملية التي دامت حوالي 7 ساعات.

وقالت أنها تفاجئت من مدة طول العملية التي قالت أنها في العادة تستوجب 3 ساعات فقط.

وتابعت: “الطاقم الطبي قال ان قلب كريمة قد توقف 3 مرات خلال العملية ولم أستطع مقابلة الطبيبة بعد اعلان وفاة صديقتي”.

حمّلت المتحدّثة المسؤولية للطبيبة، واتهمتها بارتكاب خطأ طبي وتوعدت بتقديم شكوى ضدها.