هذا ما قرّرته المحكمة العسكريّة في حقّ الاعلامي عامر عيّاد

عاجل: مواطنة تحاول الانتحار من فوق مقر معتمدية المنيهلة..وهذه التفاصيل..

في بيان رسمي: نقابة الصحفيين تدعو الحكومة الى توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام..

وفاة فتاة خلال خضوعها لعمليّة شفط دهون بمصحّة خاصّة .. وهذه التفاصيل

صادم: يستدرج تلميذة 14 سنة بالحيلة من المترو الى شقة ويغتصبها..

2021/11/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

احتفظ أعوان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفولة بمنطقة الأمن الوطني بسيدي البشير أمس الخميس بشاب عشريني اثر تورطه في الاعتداء جنسيا على تلميذة عمرها 14 عاما بعد تحويل وجهتها بالحيلة.

وتفيد الأبحاث المجراة أن المظنون فيه تعرف على المتضررة داخل عربات المترو ثم استدرجها بالحيلة لمرافقته في نزهة ليتولى تحويل وجهتها الى شقة حيث احتجزها داخلها واعتدى عليها جنسيا.

وأفادت محاضر البحث أن اعوان الأمن تمكنوا لاحقا من تحديد هوية المظنون فيه وايقافه حيث أنكر في البداية ما نسب اليه الا أنه تراجع عن انكاره اثر مكافحته بالمتضررة ليعترف بما اقترفه في حق ضحيته وفق موزاييك.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn