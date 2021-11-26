هذا ما تقرّر في حقّ المعلّم الذي اعتدى بالعنف الشديد على تلميذ داخل القسم بسوسة

أكدت المندوبة الجهوية للتربية بسوسة ليلى بن ساسي أنه تم إيقاف معلم عن العمل تحفظيا فور تلقي المندوبية لإشعار حول مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الإجتماعي يظهر إعتداء المعلم المذكور على تلميذه.

وقالت ليلى بن ساسي، في تصريح لإذاعة شمس اف ام ، إن “المربي من المعلمين النواب وبعد استكمال التحريات قد يتم فسخ عقده”.

وأكدت أنه تم إشعار مندوب الطفولة للتحري بدوره، مشيرة إلى أن التلميذ المعتدى عليه يعاني من وضعية عائلية غير مستقرة وهشة ، وفق تعبيرها.

كما أكدت أنه تم التعهد بالتلميذ وتوفير الإحاطة النفسية