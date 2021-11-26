اصطدام قطار بمترجّلين على مستوى قنطرة رادس حلق الوادي

أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، بأن فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس، تدخلت أمس الخميس على إثر حادث مرور على مستوى قنطرة رادس حلق الوادي تمثل في إصطدام قطار بمترجلين مما أسفر عن وفاة شاب عمره 29 سنة و تعرض مرافقته لإصابة على مستوى الساق.

وقال تريعة، إنه أعوان الحماية تولوا معاينة الجثة وتسليمها إلى وحدات الأمن الوطني، كما تم إسعاف المصابة على عين المكان.

وأشار معز تريعة ، على صفحته الرسمية على الفايسبوك، إلى أنه تم تسخير سيارة إسعاف وشاحنة نجدة بالطرقات تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس لتأمين العملية المذكورة.