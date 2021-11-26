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نبيل حجّي: “قيس سعيد لا يسير في طريق النجاح”

نبيل حجّي: “قيس سعيد لا يسير في طريق النجاح”

2021/11/26 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

اعتبر النائب بالبرلمان المعلقة أعماله نبيل حجي، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يسير في الطريق النجاح”.

وقال حجي، في تصريح لـ ”راديو ماد”، ”رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة يتخاطبان مع الشعب التونسي عبر الفيسبوك فقط ، مشيرا إلى أن سعيد خيّر أن يتحمل تبعات الـ10 سنوات بعد الثورة ولا يسير في طريق النجاح وهو غير كفء”، وفق قوله.

واضاف أن ”قيس سعيد شعبيته تتآكل والأزمة الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم والتخوف الآن هو ما بعد قيس سعيد”، ممعتبرا من جهة أخرى أن “أكبر أطراف أجرمت في حق تونس هي حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد”، وفق تعبيره.

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