مدنين-كوفيد19: تسجيل 26 إصابة جديدة منها 5 إصابات في صفوف التلاميذ وإصابتان في القطاع الصحي



سجلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الاخيرة 26 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” منها اصابتان وافدتان، مع عدم تسجيل اية حالة وفاة جديدة، وبذلك يرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 33 ألفا و179 اصابة وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين جربة ميدون بـ14 اصابة، و5 اصابات بجربة حومة السوق، و4 اصابات بمدنين الشمالية، وإصابة واحدة ببن قردان.

ورُصدت اصاباتان من بين هذه الاصابات الجديدة لدى عوني صحة بجربة ميدون، فيما سُجلت 5 اصابات في صفوف التلاميذ منهم 3 تلاميذ بجربة ميدون، وتلميذ بكل من مدنين الشمالية وحومة السوق أين تقرر غلق قسم باحدى اعدادياتها بعد تسجيل 3 اصابات به منها اصابتان لاخوين والذين شملتهما عملية تقص ومراقبة لمدى تطبيق البرتوكول الصحي، وفق ذات المصدر.

وقدّمت المراكز الجهوية والمحلية للتلقيح بولاية مدنين، والبالغ عددها 5 مراكز، أمس الخميس، 1120 جرعة لقاح ضد فيروس “كورونا” ارتفع بموجبها العدد الجملي للجرعات المقدّمة منذ انطلاق عملية التلقيح في شهر مارس المنقضي الى 378 ألفا و599 جرعة.