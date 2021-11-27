عاجل: تفاصيل ومعطيات جديدة حول المعتدي على أعوان أمن أمام الداخلية..وهذا ما قاله أحد أقاربه..

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2021/11/27 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في متابعة لحادثة محاولة الاعتداء على أمنيين امام وزارة الداخلية من طرف عنصر متشدد مساء أمس كشفت الأبحاث الأولية ان المعتدي يدعى زياد صوة من مواليد 1990 من عائلة ميسورة الحال حيث ان والده طبيب مشهور وجده رجل أعمال.

والمعتدي طالب وهو اصيل قصر هلال من ولاية المنستير مدرج بسجلات وزارة الداخلية درس بأمريكا ومن ثم عاد الى تونس .

وقد نشر بدوره عم المعتدي تدوينة اكد فيها ان اخر لقاء جمعه بابن اخيه كان منذ سنتين، حيث استمعا مع لأغنية راب على اليوتيوب من تأليف وغناء المعتدي، مضيفا أنهما احتسيا بعض المشروبات الكحولية.

وأضاف الدكتور أنه لاحظ اضطرابا وهشاشة نفسية كبيرة لدى ابن أخيه، مشددا على أه سيواصل حربه على الظلامية التي أضرّت بالعديد من الشباب في تونس.

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