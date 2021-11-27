رفع 13338 مخالفة منذ انطلاق البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية

ارتفعت حصيلة المخالفات المرفوعة، منذ انطلاق البرنامج الاستعجالي الخصوصي للمراقبة الاقتصادية بمختلف الجهات، يوم 15 اكتوبر 2021، الى 13338 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالتجاوزات في الاسعار وممارسات احتكارية وتلاعب بالمواد المدعمة وإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات

وبين بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت، انه تم في اطار هذا البرنامج، اقتراح 163 عقوبة إدارية.

وحجزت فرق المراقبة، منذ بداية البرنامج، كميات هامة من المواد منها خاصة 1904 طنا من الخضر والغلال و 865 طنا من المواد الغذائية (منها 686 طن مشتقات حبوب مدعمة).

كما تم حجر 72ر1 مليون بيضة و26980 لترا من الزيت النباتي المدعم و9ر8 طنا من لحوم الدواجن و385 طنا من المواد العلفية و الأسمدة إضافة الى 170 ألف علبة تبغ و467 طنا و 47 ألف قطعة من مواد البناء، اسمنت، آجر، حديد)، علاوة على 672 ألف قطعة من مواد غذائية مختلفة.

وأسفرت حصيلة المراقبة في اطار نفس البرنامج خلال يومي 25 و 26 نوفمبر 2021 عن رفع 716 مخالفة اقتصادية.

وحجزت فرق المراقبة خلال اليومين المذكورين آنفا، 6ر10 طن من من الخضر و الغلال و 51 طنا من المواد الغذائية و 1200 بيضة و3028 لترا من الزيت النباتي المدعم و28,31 طنا من الحديد و63305 علبة تبغ و 9840 قطعة آجر و 2167 قطعة من مواد مختلفة.