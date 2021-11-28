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بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة 3-4):نتائج مباريات الجولة الثالثة ذهابا

2021/11/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثالثة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعتان الثالثة و الرابعة )التي دارت اليوم الاحد:

الأحد 28 نوفمبر 2021
المجموعة الثالثة
ملعب قابس
مستقبل قابس-هلال مساكن 1-1
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد-مستقبل المحمدية 2-1
ملعب خواجة المهدية
مكارم المهدية-مستقبل وادي الليل 1-1

الترتيب ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 6 3
2- مكارم المهدية 5 3
3- مستقبل قابس 4 3
– مستقبل وادي الليل 4 3
5- مستقبل المحمدية 2 3
6- هلال مساكن 2 3

المجموعة الرابعة
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة-سكك الحديد الصفاقسي 1-صفر
ملعب قربة
النادي القربي-الملعب القابسي صفر-صفر
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس-قوافل قفصة صفر-1

الترتيب ن ل
1- مرجان طبرقة 6 3
2-الملعب القابسي 5 3
3-النادي القربي 4 3
— قوافل قفصة 4 3
5- سبورتينغ بن عروس 3 3
6-سكك الحديد الصفاقسي 2 3

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