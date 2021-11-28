كميات الامطار المسجلة خلال 24 ساعة الاخيرة بعدد من مناطق البلاد

شهدت 24 ساعة الاخيرة نزول كميات متفاوتة من الامطار كان اهمها بالجنوب الغربي حيث بلغت 22 مم بدقاش و17 مم بكل من نفطة وحزوة و16 مم بحامة الجريد من ولاية توزر و20 برجيم معتوق و16 مم بالفوار من ولاية قبلي. وفي ما يلي الكميات النهائية المسجلة خلال الفترة المذكورة وبحساب المليمتر

//ولاية توزر//

دقاش 22 نفطة 17حزوة 17 حامة الجريد 16 توزر 15 تمغزة 5 الشبيكة 5

//ولاية قبلي//

رجيم معتوق 20 الفوار 16 الزعفران 14 دوز 12 قبلي الشمالية 12 سوق الاحد 11 قبلي الجنوبية 11 أم علي 8 غيزن 6 سعيدان 9 بئر السانية 13 بئر سلطان 10 بئر العيون 9

//ولاية قابس//

مطماطة الجديدة 12 غنوش 7 الزارات 4 سيدي التواتي 6 منزل الحبيب 6 المطوية 5 شنني 7 مارث 4 الحامة 6 قابس 5

//ولاية صفاقس//

ساقية الداير 11 عين تركية 10 الغريبة 9 رملة 8 بوثدي 8 جبنيانة 6 العامرة 9 الصخيرة 6 عقارب 7 منزل شاكر 7 صفاقس 6 الحنشة 6

//ولاية المهدية//

الشابة 9 الجم 7 هبيرة 4 ملولش 5 سيدي علوان 5 قصور الساف 4 السواسي 3 بومرداس 3 المهدية الميناء 1 هيبون 2

//ولاية مدنين//

سيدي مخلوف 1 حاسي الجربي 7 حومة السوق 6 بن قردان 4 بني خداش 8 جرجيس 5 مدنين المحطة 2 جربة 6 مدنين الجنوبية 2 مدنين الشمالية 2 اجيم 6

//ولاية سيدي بوزيد//

الرقاب 5 سوق الجديد 3 منزل بوزيان 6 اولاد حفوز 8 المكناسي 7 المزونة 7 بئر الحفي 1 سيدي بوزيد 1 سيدي علي بن عون 1 بئر الحفي 1 السعيدة 1

//ولاية قفصة//

قفصة 11 المتلوي 7

//ولاية تطاوين//

تطاوين 1 رمادة 4 البرمة 1 غمراسن 6

//ولاية المنستير//

المنستير 1 البقالطة 1 طبلبة 1

//ولاية سوسة//

النفيضة 1