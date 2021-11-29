منتحلة صفة مستشارة رئيس الجمهوريّة في قبضة الأمن.. وهذه التفاصيل

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2021/11/29 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد سيدة أربعينية أصيلة ولاية صفاقس وذلك من أجل التحيل وانتخال صففة مستشارة رئيس الجمهورية.

وقال الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية سوسة 2 علي عبد المولى، إن السيدة المذكورة صادر في شأنها 16 منشور تفتيش لفائدة محاكم صفاقس وقد تحصّنت بجهة حمام سوسة حيث استقرت في عمارة وواصلت عمليات التحيل إلى أن تم إلقاء القبض عليها أول أمس من طرف الوحدات الامنية مرجع النظر.

وأشار عبد المولى، إلـى أن محامي المتهمة قال إن منوبته سبق وأن تم التحجير عليها لضعف عقلها.

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