عاجل: إصابة 15 عاملة وعامل فلاحي بالناظور في حادث اصطدام بين شاحنتين..

جد مساء اليوم الاثنين حادث مرور بمسلك فلاحي يربط بين منطقة سوغاس والطريق الوطنية رقم 3 على مستوى سد نبهانة يتمثل في اصطدام شاحنة خفيفة تقل 15 عاملا وعاملة بالقطاع الفلاحي بشاحنة ثقيلة ، وأسفر عن إصابة كافة العملة بأضرار بدنية متفاوتة الخطورة

وأفاد مصطفى المسعدي معتمد الناظور في تصريح لـوكالة تونس لفريقيا للانباء , بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالناظور بواسطة سيارتي إسعاف تابعتين للمستشفى واثنتين للحماية المدنية ، وإثرالقيام بالفحوصات اللازمة وتحديد درجة الإصابات قررالإطار الطبي اعتمادا على نوعية الإصابات ونسبة خطورتها ، إحالة 13 مصابا إلى المستشفى الجامعي سهلول بما في ذلك سائق الشاحنة الثقيلة وآخر إلى مستشفى حشاد بسوسة واثنين إلى المستشفى الجهوي بزغوان