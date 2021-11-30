زكرياء بوقيرة يحذّر من خطر “أوميكرون”.. ويوجّه نداء الى قيس سعيّد

أكد زكرياء بوڨيرة طبيب الإنعاش والتخدير أن وضعيتنا الوبائية حاليا بدأت في التدهور حيث أن النسق التصاعدي للإصابات بدأ، مضيفا أن موجة المتحور دلتا لفيروس كورونا بصدد إعادة نفسها.

وشدد بوقيرة في تصريح لإذاعة شمس أف أم على ضرورة غلق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية مع وجوب فرض الحجر الصحي الإجباري على كل الوافدين دون استثناء ومهما كانت نتيجة تحاليلهم أو نوعية لقاحهم وعدد الجرعات التي تلقوها.

وأوضح بوقيرة أننا لا نملك معلومات كثيرة حول المتحور الجديد إلا أن الثابت هو سرعة انتشاره حيث أن الشخص الواحد بإمكانه إصابة 10 آخرين، مشيرا إلى أنه إذا ثبتت شراسة هذا الفيروس على الإنسان فإنه لن يكفينا الأوكسيجين الذي لدينا ولو حتى استعنا بالجزائر والمغرب لأنه سيحيل الناس على المستشفيات في ظرف شهر واحد فقط على عكس دلتا الذي تطلب 03 أشهر.

وطالب بوقيرة وزير الصحة بالضغط على رئيس الجمهورية الذي يمسك السلطة التنفيذية لإغلاق الحدود أو الاستقالة من منصبه حتى لا يشارك في جريمة قتل التونسيين لا قدّر الله.