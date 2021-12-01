الاطاحة بشخص سرق ختم مستشفى و يدلّس الشهادات الطبيّة

تمكنت يوم أمس الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 ،فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة مساكن التابعة لإقليم الحرس الوطني بسوسة من الإحتفاظ بشخص من أجل “السرقة المجردة باستعمال طوابع السلط العمومية و افتعال وثيقة “.

ووفق الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، فإنه تم حجز لدى الموقوف شهائد طبية مدلسة تابعة لمستشفى بجهة سوسة. وبالتحري معه اعترف بأنه تولى سرقة ختم المؤسسة الصحية منذ حوالي 04 سنوات أثناء زيارته لوالده (مفتش عنه من أجل “محاولة القتل” ،بحالة احتفاظ ) الذي كان يعمل بذات المؤسسة الصحية ويقوم بالتفريط فيها بالبيع مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحسب تعليمات النيابة العمومية.