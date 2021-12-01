نابل: رفع 236 مخالفة اقتصادية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الفارط

نفّذ أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل، خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الفارط، 730 زيارة مراقبة ميدانية أسفرت عن رفع 236 مخالفة اقتصادية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجارة بنابل، سمير الخلفاوي، في تصريح لـ (وات)، اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال الفترة ذاتها حجز 58 طنا من الفرينة المدعمة، و28 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و2،7 طنا من الخضر والغلال، بالإضافة إلى حجز 23 ألف علبة مصبر الهريسة غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، كما تمكّن أعوان المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية في قطاع التبغ، من حجز ما يفوق 56 ألف علبة سجائر.

وبيّن، من جهة أخرى، أن عملية تزويد الاسواق بالخضر والغلال تتم بصفة عادية حيث يتم أسبوعيا ضخ 300 طنا من البطاطا لتعديل السوق و يتم توزيعها على مختلف مسالك التوزيع بالجهة.

وفي ما يتعلّق بالزيت النباتي المدعم، أفاد المدير الجهوي للتجارة أنه تم خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الفارط تكثيف العمل الرقابي للتصدي لممارسات الاحتكار لهذه المادة.

وأبرز انه تم الى حدود 30 نوفمبر المنقضي توزيع 197 ألف لتر من الزيت على مختلف المعتمديات، فضلا عن برمجة ضخ 15 ألف لتر خلال شهر ديسمبر الجاري بما سيمكن من تغطية الحاجيات الاستهلاكية لهذه المادة الأساسية، وفق تأكيده.