تونس تتسلم 40 طن من الاكسجين المسال من المملكة العربية السعودية

حجز حاويات بميناء بنزرت تشكل خطر على الأمن القومي: الديوانة تكشف..

متابعة-اختناق تلاميذ في مدرسة ابتدائية بالقصرين: المندوب الجهوي للتربية يوضح ويكشف..

فرنسا تفرض اجراءات جديدة على المسافرين القادمين من تونس

حجز حاويات بميناء بنزرت تشكل خطر على الأمن القومي: الديوانة تكشف..

2021/12/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

نفى اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021 الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد، حجز 23 حاويات في ميناء بنزرت يُشكل محتواها خطرا على الأمن القومي وعلى الأشخاص.

وأوضح زناد أنه وبأذون قضائية تم إيقاف الحاويات على مستوى محطة الإستخلاص بمنزل جميل بينما كانت متجهة إلى المعبر الحدودي ببوشبكة لدخول الجزائر.

ونفى هيثم زناد في تصريح لشمس اف ام وجود شبهة استيلاء في الموضوع، مؤكدا أن مصالح الديوانة تابعت الموضوع وقد استوفت كل الإجراءات القانونية وثبت أن البضائع لا تمثل أي خطورة.

وتابع أن مصالح الحرس الوطني ودون علم مصالح الديوانة أوقفت الحاويات لمدة 4 أو 5 أيام بعد توفر معلومات سرية لديها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn