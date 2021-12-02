حجز حاويات بميناء بنزرت تشكل خطر على الأمن القومي: الديوانة تكشف..

نفى اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021 الناطق باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد هيثم زناد، حجز 23 حاويات في ميناء بنزرت يُشكل محتواها خطرا على الأمن القومي وعلى الأشخاص.

وأوضح زناد أنه وبأذون قضائية تم إيقاف الحاويات على مستوى محطة الإستخلاص بمنزل جميل بينما كانت متجهة إلى المعبر الحدودي ببوشبكة لدخول الجزائر.

ونفى هيثم زناد في تصريح لشمس اف ام وجود شبهة استيلاء في الموضوع، مؤكدا أن مصالح الديوانة تابعت الموضوع وقد استوفت كل الإجراءات القانونية وثبت أن البضائع لا تمثل أي خطورة.

وتابع أن مصالح الحرس الوطني ودون علم مصالح الديوانة أوقفت الحاويات لمدة 4 أو 5 أيام بعد توفر معلومات سرية لديها.