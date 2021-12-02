في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:
— المجموعة الاولى
السبت 4 ديسمبر
في القلعة الصغرى – س 14
القلعة الرياضية – الملعب الصفاقسي ايمن النصري
في بنبلة – س 14
نادي بنبلة – النجم الرادسي جلال السحباني
الاحد 5 ديسمبر
في مدنين – س 14
اولمبيك مدنين – الملعب التونسي رشدي قزقز
— المجموعة الثانية
السبت 4 ديسمبر
في جربة ميدون – س 14
امل جربة – الاولمبي للنقل بلال الرزقي
في القيروان – س 14
شبيبة القيروان – جندوبة الرياضية محمد علي بيرقدار
في منزل نور – س 14
كوكب منزل نور – جمعية جربة وليد المنصري
— المجموعة الثالثة
السبت 4 ديسمبر
في قابس – س 14
مستقبل قابس – مستقبل المحمدية حمزة جعيد
في مساكن – س 14
هلال مساكن – مكارم المهدية كريم الخميري
الاحد 5 ديسمبر
في وادي الليل – س 14
مستقبل وادي الليل – اولمبيك سيدي بوزيد اسامة شريط
— المجموعة الرابعة
السبت 4 ديسمبر
في صفاقس 2 مارس – س 14
سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس وليد الجريدي
الاحد 5 ديسمبر
في قفصة – س 14
قوافل قفصة – النادي القربي نصر الله الجوادي
في طبرقة – س 14
مرجان طبرقة – الملعب القابسي نضال اللطيف
الرابطة المحترفة الثانية : تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري: