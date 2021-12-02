الرابطة المحترفة الثانية : تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة نهاية الاسبوع الجاري:

— المجموعة الاولى

السبت 4 ديسمبر

في القلعة الصغرى – س 14

القلعة الرياضية – الملعب الصفاقسي ايمن النصري

في بنبلة – س 14

نادي بنبلة – النجم الرادسي جلال السحباني

الاحد 5 ديسمبر

في مدنين – س 14

اولمبيك مدنين – الملعب التونسي رشدي قزقز

— المجموعة الثانية

السبت 4 ديسمبر

في جربة ميدون – س 14

امل جربة – الاولمبي للنقل بلال الرزقي

في القيروان – س 14

شبيبة القيروان – جندوبة الرياضية محمد علي بيرقدار

في منزل نور – س 14

كوكب منزل نور – جمعية جربة وليد المنصري

— المجموعة الثالثة

السبت 4 ديسمبر

في قابس – س 14

مستقبل قابس – مستقبل المحمدية حمزة جعيد

في مساكن – س 14

هلال مساكن – مكارم المهدية كريم الخميري

الاحد 5 ديسمبر

في وادي الليل – س 14

مستقبل وادي الليل – اولمبيك سيدي بوزيد اسامة شريط

— المجموعة الرابعة

السبت 4 ديسمبر

في صفاقس 2 مارس – س 14

سكك الحديد الصفاقسي – سبورتينغ بن عروس وليد الجريدي

الاحد 5 ديسمبر

في قفصة – س 14

قوافل قفصة – النادي القربي نصر الله الجوادي

في طبرقة – س 14

مرجان طبرقة – الملعب القابسي نضال اللطيف