سليانة: ضبط 13 شخصا من أصول إفريقية دون جوازات سفر ووثائق بمدخل مدينة سليانة

ضبطت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليانة أول أمس الجمعة، بمدخل مدينة سليانة، 13 شخصا من أصول إفريقية دون جوازات سفر ووثائق على متن حافلة قادمة من ولاية القصرين، وفق ما أكده، اليوم الاحد، مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأوضح نفس المصدر أن أعمار هؤلاء الاشخاص وكلهم من الذكور، تتراوح بين 18 و27 سنة، لافتا إلى أنهم ينحدرون من غينيا (6 أشخاص)، ومن الكوت ديفوار (3 أشخاص)، ومن الكاميرون (شخصان)، ومن السودان (شخصان).

وقال المصدر الأمني إن هؤلاء الأشخاص عمدوا إلى اجتياز الحدود البرية خلسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.