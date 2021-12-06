تسجيل حالة وفاة و118 متعافٍ من فيروس كورونا بتاريخ 4 ديسمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن وفاة شخص واحد بفيروس كورونا، حسب الإحصاءات المعلن عنها إلى غاية منتصف ليل 4 ديسمبر 2021، في حين بلغ عدد المتعافين من الفيروس 118 شخصا. أما عدد المتعافين منذ بداية ظهور الفيروس بتونس فقد بلغ 691640 متعافٍ.

وكشفت الوزارة في بلاغ لها أن العدد الجملي للوفايات، بلغ 25401 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والعناية المركّزة، بالقطاعين العام والخاص، هو حاليا 52 حالة، في حين وصل عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي، بالقطاعين العام والخاص، إلى 10 حالات، حسب الأرقام المسجّلة إلى غاية 4 ديسمبر.

وذكّرت وزارة الصحة بأنه تم تطعيم 35304 أشخاص ضد كورونا، بتاريخ 4 ديسمبر 2021، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح، منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في مارس الماضي، إلى 5 ملايين و231 ألفا و602 شخصا.

‏‏‏ ‏وجدّدت الوزارة دعوتها، كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا، إلى التسجيل على منظومة “إيفاكس” المخصّصة للغرض.